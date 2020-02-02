: 02.02.2020'de dünya evine girdiler

02.02.2020 22:14 | Son Güncelleme: 02.02.2020 22:16

Eskişehir'de, gün, ay ve yıl olarak tersten yazıldığında da aynı tarihe rastlayan 02.02.2020'de 15 çiftin nikahları kıyıldı.

Her ikisinin de ikinci evlilikleri olan ve kendi değimleriyle ikinci baharlarını yaşayan çiftin sade nikahı Ayvalık'ta Derya Hanım Konağı'nda gerçekleşti.

Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi olan İbrahim Sina Kuseyri ile Sibel Kuş'u bu özel tarihli nikah töreninde yakın dostları da yalnız bırakmadılar.

Son derece neşeli geçen nikah töreninde çiftin mutlulukları ise adeta gözlerinden okunuyordu.

02.02.2020 tarihinin kendisi için diğer tarihlerden pek fazla bir farkının olmadığını belirten gelin Sibel Kuş, "Bu tarih ilk düşündüğümüz tarihti. ve o oldu. Kısmetmiş." dedi.

Aylar öncesinden 02.02. 2020 tarihinde nikahlarının kıyılıp, kıyılamayacağını düşündüklerini belirten damat İbrahim Sina Kuseyri, "Bizi hayat bu tarihe getirdi. 'Bu işte bir hikmet var. O halde evlenelim' dedik." ifadelerini kullandı.

Nikahı kıyan Nikah Memuru Serap Ergin ise, 02.02.2020 gününün diğer tarihlerden fazla bir farkı olmadığını kaydederek, "Bence bütün nikahlar özeldir. Bana göre 29 Şubat tarihlerinde kıyılan nikahlar daha özeldir. Çünkü 29 Şubat'ın kötü bir yanı var, 4 yılda bir kutlanıyor. O yüzden den benim gözlemlediğim erkekler daha çok 29 Şubat'ta evlenmek istiyorlar ki, bende bayan bir nikah memuru olarak hemcinslerimi korumak adına 29 Şubat'larda nikah kıymamak lazım" şeklinde espri yaptı.

Sade nikah törenin ardından Kuseyni çifti, nikaha katılan yakın dostlarıyla birlikte neşeli bir kokteyl ile 02.02.2020 tarihli özel güne devam ettiler.

Kaynak: AA

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