01 Temmuz 2020 Tv8 Yayın Akışı
01 Temmuz 2020 Çarşamba günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
01.07.2020 06:43 | Son Güncelleme: 01.07.2020 06:50
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doya Doya Moda
01:40 Doğduğun Ev Kaderindir
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
03:40 Doya Doya Moda
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
10:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Program
12:30 Doya Doya Moda
16:30 Survivor Panorama 2020
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
Kaynak: InterSinema.com