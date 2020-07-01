01 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı 01 Temmuz 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Teknik Analiz 00:30 Aktüel Futbol 02:00 Stadyum 02:30 Spor Artı 03:30 Bundesliga 04:00 Almanya Bundesliga Özetler 04:20 Süper Lig Özetler 04:50 TFF 1. Lig Özetler 05:20 Takvim Yaprakları 05:25 Efsanelerin İzinde 05:30 Teknik Analiz 06:00 Süper Lig Özetler 06:30 TFF 1. Lig Özetler 06:40 Almanya Bundesliga Özetler 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Stadyum 07:00 Aktüel Futbol 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:15 Süper Lig Özetler 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 09:55 Efsanelerin İzinde 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 12:10 Süper Lig Özetler 12:40 Almanya Bundesliga Özetler 12:45 La Liga Özetler 13:00 Spor Bülteni 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 TBMM-TV 14:00 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Newcastle United - Man 15:40 Almanya Bundesliga Özetler 16:00 Spor Bülteni 16:30 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş.norwich – Manchester Unit 16:55 Takvim Yaprakları 17:00 Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe Maçları 17:00 Bundesliga 17:45 TFF 1. Lig Goller 17:50 Süper Lig Goller 17:55 Takvim Yaprakları 18:00 Spor Merkezi 19:30 Leicester City - Chelsea 19:30 La Liga Özetler 19:45 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Newcastle United - Man 19:45 Newcastle United - Manchester City 19:55 Arsenal - Norwich 19:55 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Arsenal - Norwich 21:15 Süper Lig Goller 21:30 Aktüel Futbol 22:00 Bundesliga 23:30 Spor Artı Kaynak: InterSinema.com