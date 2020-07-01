01 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
01 Temmuz 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
00:30 Aktüel Futbol
02:00 Stadyum
02:30 Spor Artı
03:30 Bundesliga
04:00 Almanya Bundesliga Özetler
04:20 Süper Lig Özetler
04:50 TFF 1. Lig Özetler
05:20 Takvim Yaprakları
05:25 Efsanelerin İzinde
05:30 Teknik Analiz
06:00 Süper Lig Özetler
06:30 TFF 1. Lig Özetler
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Stadyum
07:00 Aktüel Futbol
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
09:55 Efsanelerin İzinde
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:10 Süper Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
12:45 La Liga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 TBMM-TV
14:00 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Newcastle United - Man
15:40 Almanya Bundesliga Özetler
16:00 Spor Bülteni
16:30 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş.norwich – Manchester Unit
16:55 Takvim Yaprakları
17:00 Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe Maçları
17:00 Bundesliga
17:45 TFF 1. Lig Goller
17:50 Süper Lig Goller
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:30 Leicester City - Chelsea
19:30 La Liga Özetler
19:45 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Newcastle United - Man
19:45 Newcastle United - Manchester City
19:55 Arsenal - Norwich
19:55 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Arsenal - Norwich
21:15 Süper Lig Goller
21:30 Aktüel Futbol
22:00 Bundesliga
23:30 Spor Artı
Kaynak: InterSinema.com