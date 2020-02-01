01 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı
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01 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı

01 Şubat 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

01.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 01.02.2020 06:45
01 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Şampiyon

04:20 İncir Ağacı

05:20 Ömür Dediğin

05:50 Küçük Hanımefendi

07:40 Beni Böyle Sev

09:25 1'de Bugün

09:35 Tozkoparan

10:00 1'de Bugün

10:10 Tozkoparan

10:55 Benim Adım Melek

11:40 Benim Adım Melek

14:35 1'de Bugün

14:45 Aileler Yarışıyor

15:15 1'de Bugün

15:25 Payitaht Abdülhamid

16:45 Tutunamayanlar

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

Kaynak: InterSinema.com
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