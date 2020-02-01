01 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı
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01 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı

01 Şubat 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

01.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 01.02.2020 06:45
01 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Zalim İstanbul

03:00 Gelinim Mutfakta

05:30 İkizler Memo-Can

07:45 Akasya Durağı

09:45 D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Son Moda

15:00 Çok Güzel Hareketler 2

15:30 Hekimoğlu

19:00 Kanal D Haftasonu

20:00 Kung Fu Panda 2

21:45 Yusuf Yusuf

23:45 Afili Aşk

Kaynak: InterSinema.com
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