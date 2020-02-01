01 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
01 Şubat 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Futbolun Şehirleri
01:00 Maç Sonu
01:45 Süper Lig Maç Sonu
02:30 Dünden Bugüne
03:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Maç Sonu
10:45 Süper Lig Maç Sonu
12:00 Futbolun Şehirleri
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
14:00 Derbiye Doğru
14:35 Maç Başlıyor
16:00 Maç Önü
17:00 Maç Başlıyor
17:00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş
17:45 Devre Arası
18:00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş
18:00 Futbolun Şehirleri
19:30 Maç Önü
20:00 Devre Arası
20:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
21:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
21:15 Devre Arası
22:00 Süper Lig Maç Özetleri
22:00 Maç Sonu
22:15 Süper Lig Maç Sonu
23:45 Maç Sonu