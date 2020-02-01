01 Şubat 2020 Atv Yayın Akışı
01 Şubat 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Son Durak
01:20 Kara Ekmek
04:20 Beyaz Gelincik
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
10:00 Afacan Arabalar
12:00 Kuruluş Osman
13:00 Kuruluş Osman
15:15 Hercai
16:00 Hercai
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?