01 Ocak 2022 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Ahmet Özhan Konseri

02:20 Bal Kaymak

04:00 İkinci Şans

06:00 Su ve Ateş

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 İkinci Şans

12:00 Destan

15:00 Kim Milyoner Olmak İster?

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta

22:40 Çakallarla Dans

InterSinema.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet