01 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı
01 Ocak 2021 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Kardeşim İçin Der'a
00:40 1'de Nostalji
02:20 Türkan Hanım'ın Konağı
02:35 Yeni Hayat
03:35 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:10 1'de Nostalji
05:10 1'de Nostalji
05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
07:50 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
10:50 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi
11:00 Gönül Dağı
11:00 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi
11:00 Kalk Gidelim
12:15 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kalk Gidelim
20:00 Payitaht Abdülhamid
Kaynak: InterSinema.com