01 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı
01 Ocak 2021 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:25 Haberler
00:30 Kayakla Atlama
01:00 Rally Raid
01:30 Olimpiyat Oyunları
02:30 Olimpiyat Oyunları
03:30 Bisiklet
05:00 Snooker
07:00 Bisiklet
09:00 Snooker
09:00 Futbol
10:30 Tenis
10:30 Kayakla Atlama
10:30 Bisiklet
11:30 Bisiklet
11:30 Tenis
11:45 Kayaklı Koşu
12:30 Tenis
12:30 Bisiklet
13:00 Kayaklı Koşu
13:30 Alp Disiplini
13:30 Kayakla Atlama
14:15 Alp Disiplini
14:30 Kayakla Atlama
15:00 Alp Disiplini
15:45 Kayakla Atlama
16:00 Alp Disiplini
17:00 Kayakla Atlama
17:15 Alp Disiplini
17:45 Kayaklı Koşu
18:15 Alp Disiplini
19:05 Alp Disiplini
19:15 Haberler
19:20 Kayakla Atlama
20:00 Kayaklı Koşu
20:30 Kayakla Atlama
20:30 Futbol
21:30 Kayakla Atlama
21:55 Haberler
22:00 Tenis
22:00 Bisiklet
23:00 Haberler
23:05 Kayaklı Koşu
23:30 Tenis
23:30 Bisiklet
Kaynak: InterSinema.com