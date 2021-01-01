01 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı
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01 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı

01.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 01.01.2021 06:47
01 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı

01 Ocak 2021 Cuma günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

00:00 Tarafsız Bölge

01:40 CNN TÜRK Masası

03:00 Gece Haberleri

04:00 Gece Haberleri

06:00 Güne Merhaba

08:30 A'dan Z'ye

10:00 A'dan Z'ye

11:00 A'dan Z'ye

12:00 Gündem 12

13:00 Gündem 13

14:00 Bugün

15:00 Bugün

16:00 Günlük

17:00 Günlük

18:00 Ana Haber

21:00 CNN TÜRK Masası

21:00 Akıl Çemberi

Kaynak: InterSinema.com

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