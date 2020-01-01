01 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

01.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 01.01.2020 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 2019 Derleme

02:00 Hedef Süper Lig

03:30 Süper Lig Özetler

04:00 TFF 1. Lig Özetler

04:30 İngiltere Premier Lig Özetler

05:00 2019 Almanak

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Panorama

09:25 İngiltere Premier Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 TFF 1. Lig Panorama

11:00 Spor Manşet

12:05 Süper Lig Goller

12:15 Pota Altı

13:00 Spor Bülteni

13:50 TFF 1. Lig Goller

14:00 Spor Stüdyosu

15:10 Süper Lig Goller

15:20 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.' Burnley - Aston Villa'

15:20 Burnley - Aston Villa

16:15 Süper Lig Goller

16:30 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.' Burnley - Aston Villa'

16:30 Burnley - Aston Villa

17:30 Gündem Futbol

17:55 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.

17:55 Southampton - Tottenham

18:45 TFF 1. Lig Goller

19:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.

19:00 Southampton - Tottenham

20:00 Spor Ana Haber

20:20 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.' Norwich City - Crystal P

20:20 Norwich City - Crystal Palace

21:15 Süper Lig Goller

21:30 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.' Norwich City - Crystal P

21:30 Norwich City - Crystal Palace

22:30 Premier Futbol

23:30 Futbol Aklı

Kaynak: InterSinema.com