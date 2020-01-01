01 Ocak 2020 Star Yayın Akışı
01 Ocak 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:30 Sucu Kamil
03:00 Rus'un Oyunu
04:20 Cesur ve Güzel
04:30 Türk Müziği
05:30 Kiralık Aşk
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:00 Yakışıklı Prens
08:30 Sucu Kamil
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:15 Güvercin
11:00 Erkenci Kuş
13:15 Benim Tatlı Yalanım
13:30 Gerçeğin Peşinde
15:45 Sefirin Kızı
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Haber
20:00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı
22:30 Acil Arama