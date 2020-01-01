01 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı

01.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 01.01.2020 06:45

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Kendinol

00:15 Neşeli Hayat

02:00 Zalim İstanbul

02:30 Taksi 2

04:00 Arda'nın Mutfağı

04:30 Akasya Durağı

05:00 Akasya Durağı

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 - Yılbaşı Özel

20:00 Jason Bourne

22:30 Son Silah

Kaynak: InterSinema.com