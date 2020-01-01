01 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı
01 Ocak 2020 Çarşamba günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:45 Tolgshow
02:15 İlk Buluşma
03:45 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 Ferhat ile Şirin
08:15 Çalar Saat
10:00 Yaparsın Aşkım Yılbaşı Özel
14:00 Temizlik Benim İşim
16:15 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü
22:30 Hababam Sınıfı Merhaba