01 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı
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01 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı

01 Ocak 2020 Çarşamba günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

01.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 01.01.2020 06:45
01 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:45 Tolgshow

02:15 İlk Buluşma

03:45 Zuhal Topal’la Sofrada

06:00 Ferhat ile Şirin

08:15 Çalar Saat

10:00 Yaparsın Aşkım Yılbaşı Özel

14:00 Temizlik Benim İşim

16:15 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

22:30 Hababam Sınıfı Merhaba

Kaynak: InterSinema.com
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