01 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı 01 Nisan 2020 Çarşamba günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:30 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi 00:45 Zümrüdüanka 01:45 Temizlik Benim İşim 02:45 Temizlik Benim İşim 03:30 Zuhal Topal’la Sofrada 04:15 Zuhal Topal’la Sofrada 05:30 Bana Sevmeyi Anlat 06:00 Bana Sevmeyi Anlat 07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 13:00 Yasak Elma 13:45 Temizlik Benim İşim 16:00 Zuhal Topal’la Sofrada 19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber 20:30 Baraj 20:30 Öğretmen 23:30 İlk Buluşma 23:30 Film Kaynak: InterSinema.com