01 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
01 Mayıs 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Başlama Vuruşu
04:05 Süper Lig Özetler
04:40 TFF 1. Lig Özetler
05:10 Almanya Bundesliga Özetler
05:30 Takvim Yaprakları
05:35 Taktik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Mainz 05 - Bayern Münih
08:40 Süper Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Taktik Analiz
10:25 TFF 1. Lig Özetler
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Yüz Yüze Futbol
11:55 Süper Lig Özetler
12:30 Spor Bülteni
13:25 Eskişehirspor - Bursaspor
15:30 TFF 1. Lig Maç Günü
15:55 TFF 1. Lig Futbol Karşılaşmaları (Dönüşümlü Yayın)
18:00 Hedef Süper Lig
20:00 Dakika Skor
22:15 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com