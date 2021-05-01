01 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
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01 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı

01 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

01 Mayıs 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Başlama Vuruşu

04:05 Süper Lig Özetler

04:40 TFF 1. Lig Özetler

05:10 Almanya Bundesliga Özetler

05:30 Takvim Yaprakları

05:35 Taktik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Mainz 05 - Bayern Münih

08:40 Süper Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Taktik Analiz

10:25 TFF 1. Lig Özetler

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Yüz Yüze Futbol

11:55 Süper Lig Özetler

12:30 Spor Bülteni

13:25 Eskişehirspor - Bursaspor

15:30 TFF 1. Lig Maç Günü

15:55 TFF 1. Lig Futbol Karşılaşmaları (Dönüşümlü Yayın)

18:00 Hedef Süper Lig

20:00 Dakika Skor

22:15 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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