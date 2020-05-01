01 Mayıs 2020 Tv 2 Yayın Akışı
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01 Mayıs 2020 Tv 2 Yayın Akışı

01 Mayıs 2020 Tv 2 Yayın Akışı
01.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 01.05.2020 06:45

01 Mayıs 2020 Cuma günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Kelime Oyunu

02:20 Kanıt

03:30 Merhamet

05:00 Doktorlar

06:00 Hırsız Polis

07:30 Çocuklar Duymasın

10:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

16:00 Merhamet

17:30 Doktorlar

19:15 Kelime Oyunu

21:00 Yalan Dünya

23:15 Kanıt

Kaynak: InterSinema.com

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