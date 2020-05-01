01 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
01 Mayıs 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 2018 Dünya Kupası Özetler
01:00 Brezilya - Norveç
01:20 Kamu Spotu: Evde Spor
01:25 Takvim Yaprakları
01:30 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI
01:30 Nijerya - Danimarka
02:40 Bir Zamanlar
03:10 Spor Akşamı
03:55 Kamu Spotu: Evde Spor
04:00 Fransa - Danimarka
04:10 Spor ve Sağlık
04:15 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI
04:15 Arjantin - İngiltere
05:40 Lig Hatırası 89-90
06:05 İngiltere Premier Lig Özetler
06:35 2018 Dünya Kupası Özetler
06:40 Siyah Beyaz Anılar
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Brezilya - Norveç
07:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI
07:00 İtalya - Kamerun
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
10:00 Spor Bülteni
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:30 İspanya - Bulgaristan
10:30 İtalya - Norveç
10:30 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 İtalya - Kamerun
12:15 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI
12:15 Almanya - Meksika
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
16:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
16:00 Brezilya - Danimarka
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 2018 Dünya Kupası Özetler
18:55 Kamu Spotu: İşte Spor
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
20:50 Kamu Spotu: Evde Spor
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:00 Lig Hatırası
21:25 İngiltere Premier Lig Özetler
22:00 Spor Akşamı
23:00 Arjantin - İngiltere
23:00 1998 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI
23:00 İtalya - Fransa
Kaynak: InterSinema.com