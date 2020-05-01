01 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı
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01 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı

01 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı
01.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 01.05.2020 06:45

01 Mayıs 2020 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Hayat Tamircisi

00:30 Cehennem Melekleri 2

02:00 M.Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti

04:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05:15 Akasya Durağı

06:15 Yabancı Damat

07:00 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:15 Cehennem Melekleri 2

20:15 Arka Sokaklar

22:30 Kimlik Hırsızı

Kaynak: InterSinema.com

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