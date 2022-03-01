01 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı
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01 Mart 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Gecesi
03:30 İtalya Serie A Özetler
03:50 Nasadoge Menemenspor - Altınordu
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 TBMM-TV
16:00 Hedef Süper Lig
17:35 İtalya Kupası Magazin
18:00 Spor Merkezi
19:15 Avrupadan Futbol
20:30 Spor Akşamı
20:55 Spor Takvimi
21:00 Futbol Anadolu
22:55 İtalya Kupası Yarı Final Futbol Karşılaşması Milan-inter