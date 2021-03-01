01 Mart 2021 Star Yayın Akışı
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01 Mart 2021 Star Yayın Akışı

01.03.2021 06:42 | Son Güncelleme: 01.03.2021 06:47
01 Mart 2021 Star Yayın Akışı

01 Mart 2021 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Seni Çok Bekledim

03:00 Kuralsız

05:00 Türk Müziği

06:00 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

01 Mart 2021 Star Yayın Akışı

Kaynak: InterSinema.com

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