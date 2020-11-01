01 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
01 Kasım 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Süper Lig Maç Sonu
00:30 Özel Röportaj
00:30 Süper Lig
01:00 Süper Lig
01:00 Maç Saati
02:30 Maç Saati
04:15 Süper Lig
04:15 Süper Lig Maç Sonu
05:30 Maç Saati
05:45 Özel Röportaj
06:15 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:00 UEFA Avrupa Ligi
08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
08:30 Maç Saati
09:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
09:30 UEFA Avrupa Ligi Goller
10:00 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:00 Süper Lig Kısa Özet
11:30 UEFA Avrupa Ligi
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi
12:00 Maç Saati
13:05 Maç Başlıyor
13:30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK
13:30 Ç. Rizespor - HK Kayserispor
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 Süper Lig
14:30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK
14:30 Ç. Rizespor - HK Kayserispor
15:30 Süper Lig Kısa Özet
15:35 Maç Başlıyor
15:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
16:00 Taraftar
16:00 İH Konyaspor - M. Başakşehir
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Süper Lig
17:00 İH Konyaspor - M. Başakşehir
17:00 Futbolun Şehirleri
17:45 Devre Arası
18:00 Süper Lig
19:00 Galatasaray - MKE Ankaragücü
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
19:45 Süper Lig
20:00 Galatasaray - MKE Ankaragücü
20:00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
20:45 Devre Arası
21:00 beIN Manşet
21:00 Süper Lig
22:00 Süper Lig Maç Sonu
23:00 Özel Röportaj
23:00 Taraftar
23:30 Gamer
Kaynak: InterSinema.com