01 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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01 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

01.11.2020 06:42 | Son Güncelleme: 01.11.2020 06:46
01 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

01 Kasım 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Maç Sonu

00:30 Özel Röportaj

00:30 Süper Lig

01:00 Süper Lig

01:00 Maç Saati

02:30 Maç Saati

04:15 Süper Lig

04:15 Süper Lig Maç Sonu

05:30 Maç Saati

05:45 Özel Röportaj

06:15 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:00 UEFA Avrupa Ligi

08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

08:30 Maç Saati

09:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

09:30 UEFA Avrupa Ligi Goller

10:00 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:00 Süper Lig Kısa Özet

11:30 UEFA Avrupa Ligi

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi

12:00 Maç Saati

13:05 Maç Başlıyor

13:30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK

13:30 Ç. Rizespor - HK Kayserispor

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 Süper Lig

14:30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK

14:30 Ç. Rizespor - HK Kayserispor

15:30 Süper Lig Kısa Özet

15:35 Maç Başlıyor

15:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

16:00 Taraftar

16:00 İH Konyaspor - M. Başakşehir

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 İH Konyaspor - M. Başakşehir

17:00 Futbolun Şehirleri

17:45 Devre Arası

18:00 Süper Lig

19:00 Galatasaray - MKE Ankaragücü

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

19:45 Süper Lig

20:00 Galatasaray - MKE Ankaragücü

20:00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

20:45 Devre Arası

21:00 beIN Manşet

21:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 Özel Röportaj

23:00 Taraftar

23:30 Gamer

Kaynak: InterSinema.com

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