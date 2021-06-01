01 Haziran 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
01 Haziran 2021 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:45 Süper Lig Haftanın Golleri
01:00 Spor Turu
02:00 Transfer
03:30 Maç Saati
05:15 UEFA Şampiyonlar Ligi
05:30 Sezonun Golleri
06:00 Özel Röportaj
07:00 Gamer
08:00 Maç Saati
10:00 Taraftar
11:00 Futbolun Şehirleri
12:00 Özel Röportaj
13:00 Maç Saati
15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
17:00 Özel Röportaj
18:00 Maç Saati
20:00 Spor Turu
21:00 Transfer
22:30 Sezonun Golleri
23:00 Maç Saati
Kaynak: InterSinema.com