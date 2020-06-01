01 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı 01 Haziran 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 İngiltere Premier Lig Goller 00:55 Efsanelerin İzinde 01:00 Wolfsburg - E.Frankfurt 02:40 Süper Lig Goller 02:40 Wolfsburg - E.Frankfurt 02:50 TFF 1. Lig Goller 02:55 Takvim Yaprakları 03:00 Real Madrid - Atletico Madrid 03:00 Liverpool - Tottenham 04:40 Wolfsburg - E.Frankfurt 04:40 Siyah Beyaz Anılar 04:55 Efsanelerin İzinde 04:55 Takvim Yaprakları 05:00 Unutulmaz Maçlar 05:00 Liverpool - Manchester City 06:40 İngiltere Premier Lig Goller 06:55 Spor Kitaplığı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Türkiye - Fransa 08:40 Bir Oyundan Fazlası 08:45 Spor ve Sağlık 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Bir Oyundan Fazlası 09:05 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:10 Hava Durumu 09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:30 Süper Lig Özetler 09:30 Orhan Ayhan'la 10:00 Spor Bülteni 10:25 Hava Durumu 10:30 Almanya - Fransa 11:45 Almanya Bundesliga Özetler 12:00 Ustalara Saygı 12:10 Spor Kitaplığı 12:15 Türkiye - Kazakistan 12:55 Kamu Spotu İşte Spor 13:00 Spor Bülteni 13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Bülteni 14:00 Liverpool - Manchester City 14:55 Kamu Spotu Evde Spor 15:00 Lig Hatırası 88 - 89 15:45 Juventus Goller 15:45 Almanya Bundesliga Özetler 15:55 Kamu Spotu İşte Spor 16:00 Galatasaray - Fenerbahçe 16:00 Unutulmaz Maçlar 17:40 İngiltere Premier Lig Goller 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu Evde Spor 17:55 Kamu Spotu İşte Spor 18:00 Spor Merkezi 18:00 Spor Bülteni 18:30 Unutulmaz Maçlar 18:55 Kamu Spotu Evde Spor 19:00 Lig Hatırası 88 - 89 19:25 Takvim Yaprakları 19:30 Ustalara Saygı 20:00 Belçika - İtalya 20:00 Spor Bülteni 21:45 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler 22:00 Spor Artı 22:40 Süper Lig Goller 22:50 TFF 1. Lig Goller 23:00 Türkiye - Fransa 23:00 Unutulmaz Maçlar Kaynak: InterSinema.com