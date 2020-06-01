01 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
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01 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

01 Haziran 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

01 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
01.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 01.06.2020 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 İngiltere Premier Lig Goller

00:55 Efsanelerin İzinde

01:00 Wolfsburg - E.Frankfurt

02:40 Süper Lig Goller

02:40 Wolfsburg - E.Frankfurt

02:50 TFF 1. Lig Goller

02:55 Takvim Yaprakları

03:00 Real Madrid - Atletico Madrid

03:00 Liverpool - Tottenham

04:40 Wolfsburg - E.Frankfurt

04:40 Siyah Beyaz Anılar

04:55 Efsanelerin İzinde

04:55 Takvim Yaprakları

05:00 Unutulmaz Maçlar

05:00 Liverpool - Manchester City

06:40 İngiltere Premier Lig Goller

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Türkiye - Fransa

08:40 Bir Oyundan Fazlası

08:45 Spor ve Sağlık

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Bir Oyundan Fazlası

09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:10 Hava Durumu

09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:30 Süper Lig Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 Spor Bülteni

10:25 Hava Durumu

10:30 Almanya - Fransa

11:45 Almanya Bundesliga Özetler

12:00 Ustalara Saygı

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Türkiye - Kazakistan

12:55 Kamu Spotu İşte Spor

13:00 Spor Bülteni

13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Bülteni

14:00 Liverpool - Manchester City

14:55 Kamu Spotu Evde Spor

15:00 Lig Hatırası 88 - 89

15:45 Juventus Goller

15:45 Almanya Bundesliga Özetler

15:55 Kamu Spotu İşte Spor

16:00 Galatasaray - Fenerbahçe

16:00 Unutulmaz Maçlar

17:40 İngiltere Premier Lig Goller

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu Evde Spor

17:55 Kamu Spotu İşte Spor

18:00 Spor Merkezi

18:00 Spor Bülteni

18:30 Unutulmaz Maçlar

18:55 Kamu Spotu Evde Spor

19:00 Lig Hatırası 88 - 89

19:25 Takvim Yaprakları

19:30 Ustalara Saygı

20:00 Belçika - İtalya

20:00 Spor Bülteni

21:45 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler

22:00 Spor Artı

22:40 Süper Lig Goller

22:50 TFF 1. Lig Goller

23:00 Türkiye - Fransa

23:00 Unutulmaz Maçlar

Kaynak: InterSinema.com

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