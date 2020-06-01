01 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
01 Haziran 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 İngiltere Premier Lig Goller
00:55 Efsanelerin İzinde
01:00 Wolfsburg - E.Frankfurt
02:40 Süper Lig Goller
02:40 Wolfsburg - E.Frankfurt
02:50 TFF 1. Lig Goller
02:55 Takvim Yaprakları
03:00 Real Madrid - Atletico Madrid
03:00 Liverpool - Tottenham
04:40 Wolfsburg - E.Frankfurt
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:55 Efsanelerin İzinde
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 Unutulmaz Maçlar
05:00 Liverpool - Manchester City
06:40 İngiltere Premier Lig Goller
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Türkiye - Fransa
08:40 Bir Oyundan Fazlası
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Bir Oyundan Fazlası
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:10 Hava Durumu
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 Süper Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Almanya - Fransa
11:45 Almanya Bundesliga Özetler
12:00 Ustalara Saygı
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Türkiye - Kazakistan
12:55 Kamu Spotu İşte Spor
13:00 Spor Bülteni
13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 Liverpool - Manchester City
14:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 88 - 89
15:45 Juventus Goller
15:45 Almanya Bundesliga Özetler
15:55 Kamu Spotu İşte Spor
16:00 Galatasaray - Fenerbahçe
16:00 Unutulmaz Maçlar
17:40 İngiltere Premier Lig Goller
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
17:55 Kamu Spotu İşte Spor
18:00 Spor Merkezi
18:00 Spor Bülteni
18:30 Unutulmaz Maçlar
18:55 Kamu Spotu Evde Spor
19:00 Lig Hatırası 88 - 89
19:25 Takvim Yaprakları
19:30 Ustalara Saygı
20:00 Belçika - İtalya
20:00 Spor Bülteni
21:45 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler
22:00 Spor Artı
22:40 Süper Lig Goller
22:50 TFF 1. Lig Goller
23:00 Türkiye - Fransa
23:00 Unutulmaz Maçlar
Kaynak: InterSinema.com