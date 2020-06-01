01 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı 01 Haziran 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:30 Beyaz Show 02:30 Poyraz Karayel 04:15 Müzik Arası 04:30 5N 1K 05:15 Akasya Durağı 06:15 Yabancı Damat 07:00 Kalbim Ege'de Kaldı 07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran 09:00 Neler Oluyor Hayatta 09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 10:45 Aşk-ı Memnu 13:00 Arda ile Omuz Omuza 13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 14:00 Hayat Tamircisi 15:15 Amansız Takip 15:45 Arka Sokaklar 16:45 Kral Arthur: Kılıç Efsanesi 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Olanlar Oldu 22:30 Zalim İstanbul 23:30 Galip Derviş Kaynak: InterSinema.com