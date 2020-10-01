01 Ekim Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

01 Ekim Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 01 Ekim'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 01 Ekim Perşembe Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 01 Ekim Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Arnavutköy günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Arnavutköy

NO: 2698834

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURUSU mah BAŞÖĞRETMEN, DURUSU-YENİKÖY, ESEN, GENCAY, HASAN ÇAVUŞ, KAYAHAN, KRAL, PEMBE, VATANSEVER, ÇAM, ÇAVUŞ sk/ TERKOS mah BİRSEN, DEMOKRASİ, DEMİRCANLAR, DURUSU-YENİKÖY, HAVVA NİNE, KURT, KÜLTÜR, SUCU BASRİ, TERKOS-KARABURUN, UĞURALP, YUSUF BİLGİÇ, ZEYNEL ÇAYLAN, ÇOBAN PÜSKÜLÜ, İPEK, ŞABANAĞA sk/ YENİKÖY mah DURUSU-YENİKÖY sk bölgelerinde 01/10/2020 01:00:00 - 01/10/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2698835

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURUSU mah BAŞÖĞRETMEN, BOYACI MUSTAFA, DARI ALİ, DURUSU-YENİKÖY, ESEN, FERHAT TOKER, GENCAY, HASAN ÇAVUŞ, KAYAHAN, KRAL, MÜZE, PEMBE, TAŞTEPELER, VATANSEVER, ÇAM, ÇAVUŞ, ÖZTAŞ sk/ TERKOS mah ASMALI, BAYIRGÜLÜ, BİRSEN, DEMOKRASİ, DEMİRCANLAR, DUMAN, DURUSU-YENİKÖY, EYÜP MUSTAFA, GÜLLÜ, HACI İZZET, HAVVA NİNE, HOCA AHMET EFENDİ, KURT, KÜLTÜR, MAKİNİST MUSTAFA, MEHRİBEY, MUHSİN ÇAVUŞ, MUSA TAN, PAZAR YERİ, PEHLİVAN AHMET, PEHLİVAN MEHMET, SEZENER, SUCU BASRİ, TERKOS-KARABURUN, UĞURALP, YUSUF BİLGİÇ, ZEYNEL ÇAYLAN, ÇAKIR MUSTAFA, ÇOBAN PÜSKÜLÜ, ÖMER İSMAİL, İPEK, ŞABANAĞA sk/ YENİKÖY mah DURUSU-YENİKÖY sk bölgelerinde 01/10/2020 03:00:00 - 01/10/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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