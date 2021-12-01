01 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı
01 Aralık 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:05 Spor Artı
02:05 İngiltere Premier Lig Özetler
02:35 İspanya La Liga Özetler
03:10 İtalya Serie A Özetler
03:30 Takvim Yaprakları
03:35 Taktik Analiz
05:05 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İspanya La Liga Özetler
09:50 Spor Toto Süper Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:50 Spor Toto 1. Lig Goller
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Panorama
13:45 İtalya Seri A Özetler
13:55 İngiltere Premier Lig Özetler
14:00 TBMM-TV
16:55 Tofaş - Yukatel Denizli Merkezefendi Bld.
19:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
23:00 Aktüel Futbol
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