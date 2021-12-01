01 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Karagümrük - Trabzonspor

01:45 Haftanın Golleri

02:00 Final

03:30 İstatistik Bankası

04:00 Süper Lig Yolu

05:30 Sporun Mabetleri

06:00 Taraftar

07:00 Yeni Gün

09:00 A. Demirspor - Kasımpaşa

10:45 Haftanın Golleri

11:00 Beın Manşet

12:30 Elazığspor - Fenerbahçe

14:00 Haftanın Golleri

14:30 Kasımpaşa - Beşiktaş

15:00 Kayserispor - Antalyaspor

15:30 Konyaspor - Malatyaspor

15:45 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 Rizespor - Kayserispor

17:45 Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Farklı Açı

19:30 Kaleci ve Golcü

21:00 Kuşak Çatışması

22:00 Süper Hikayem

23:00 Yeni Nesil Talk Show

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