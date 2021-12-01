01 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
01 Aralık 2021 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Karagümrük - Trabzonspor
01:45 Haftanın Golleri
02:00 Final
03:30 İstatistik Bankası
04:00 Süper Lig Yolu
05:30 Sporun Mabetleri
06:00 Taraftar
07:00 Yeni Gün
09:00 A. Demirspor - Kasımpaşa
10:45 Haftanın Golleri
11:00 Beın Manşet
12:30 Elazığspor - Fenerbahçe
14:00 Haftanın Golleri
14:30 Kasımpaşa - Beşiktaş
15:00 Kayserispor - Antalyaspor
15:30 Konyaspor - Malatyaspor
15:45 Spor Toto Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 Rizespor - Kayserispor
17:45 Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Haftası
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Farklı Açı
19:30 Kaleci ve Golcü
21:00 Kuşak Çatışması
22:00 Süper Hikayem
23:00 Yeni Nesil Talk Show
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