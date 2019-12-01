01 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

01.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 01.12.2019 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Teknik Analiz

01:30 UEFA EURO 2020 Kura Çekimi

03:30 Stadyum

05:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:20 TFF 1. Lig Özetler

07:35 Almanya Bundesliga Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 Süper Lig Özetler

08:20 İngiltere Premier Lig Özetler

08:45 TFF 1. Lig Özetler

09:00 Spor Bülteni

09:55 Hava Durumu

10:00 Süper Lig Özetler

10:20 TFF 1. Lig Özetler

10:35 İngiltere Premier Lig Özetler

11:00 Olimpiyat Ateşi

11:45 Süper Lig Özetler

12:00 Spor Haftasonu

14:00 Spor Bülteni

14:55 Spor Kitaplığı

15:00 Avrupa Stüdyosu

16:50 Wolverhampton – Sheffield United

17:45 Süper Lig Özetler

18:00 Wolverhampton – Sheffield United

19:00 Spor Bülteni

19:25 Leicester City – Everton

20:15 Süper Lig Özetler

20:30 Leicester City – Everton

21:30 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com