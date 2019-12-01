01 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı
01 Aralık 2019 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:30 Aşk Nerede
03:30 Müzik Arası
04:30 Ver Elini Aşk
07:00 Afili Aşk
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Zalim İstanbul
15:45 Chefs Arena
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Azize