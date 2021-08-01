01 Ağustos 2021 Show Yayın Akışı
01 Ağustos 2021 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Kana Kan: Hesaplaşma
02:15 Kana Kan: Hesaplaşma
04:00 Cam Tavanlar
06:00 Kalp Atışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Ne Olacak Şimdi?
16:30 Japon İşi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Merkezi İstihbarat
22:15 Riddick Günlükleri
Kaynak: InterSinema.com