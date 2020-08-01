01 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı
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01 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı

01 Ağustos 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

01 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı
01.08.2020 06:43 | Son Güncelleme: 01.08.2020 06:46

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

00:30 İleri Üçlü

01:30 İngiltere Premier Lig Özetler

02:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

02:40 Takvim Yaprakları

02:45 Spor Artı

03:45 EURO 2020 Derleme

04:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

04:35 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller

05:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler

05:10 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

05:25 Efsanelerin İzinde

05:30 Hedef Süper Lig

05:50 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller

06:25 İngiltere Premier Lig Özetler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler

07:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Borussia Dortmund – Hoffenhe

07:50 İtalya Kupası Final Karşılaşması

08:00 İlk Baskı

08:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Salto

09:15 Lig Hatırası

09:30 Orhan Ayhan'la

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:00 İleri Üçlü

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

11:55 Spor Kitaplığı

12:00 Avrupanın Anları

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

14:00 Spor Stüdyosu

15:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

15:00 Dünya Süperbıke Şampiyonası

16:00 Spor Bülteni

16:15 Dünya Süperbıke Şampiyonası

16:30 Arsenal - Manchester City

16:55 Takvim Yaprakları

17:00 Gündem Futbol

17:30 Dünya Süperbıke Şampiyonası

18:00 Spor Merkezi

18:30 Avrupa Stüdyosu

19:25 İngiltere Fa Cup Final Karşılaşması Arsenal - Chelsea

20:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler

20:50 İtalya Kupası Final Karşılaşması

21:00 İleri Üçlü

21:20 Avrupa Stüdyosu

23:00 Spor Haftasonu

23:00 Spor Artı

Kaynak: InterSinema.com

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