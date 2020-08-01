01 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı
01 Ağustos 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
00:30 İleri Üçlü
01:30 İngiltere Premier Lig Özetler
02:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
02:40 Takvim Yaprakları
02:45 Spor Artı
03:45 EURO 2020 Derleme
04:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
04:35 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller
05:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler
05:10 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:25 Efsanelerin İzinde
05:30 Hedef Süper Lig
05:50 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller
06:25 İngiltere Premier Lig Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler
07:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Borussia Dortmund – Hoffenhe
07:50 İtalya Kupası Final Karşılaşması
08:00 İlk Baskı
08:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Salto
09:15 Lig Hatırası
09:30 Orhan Ayhan'la
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:00 İleri Üçlü
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
11:55 Spor Kitaplığı
12:00 Avrupanın Anları
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
14:00 Spor Stüdyosu
15:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
15:00 Dünya Süperbıke Şampiyonası
16:00 Spor Bülteni
16:15 Dünya Süperbıke Şampiyonası
16:30 Arsenal - Manchester City
16:55 Takvim Yaprakları
17:00 Gündem Futbol
17:30 Dünya Süperbıke Şampiyonası
18:00 Spor Merkezi
18:30 Avrupa Stüdyosu
19:25 İngiltere Fa Cup Final Karşılaşması Arsenal - Chelsea
20:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler
20:50 İtalya Kupası Final Karşılaşması
21:00 İleri Üçlü
21:20 Avrupa Stüdyosu
23:00 Spor Haftasonu
23:00 Spor Artı
Kaynak: InterSinema.com