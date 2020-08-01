01 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı 01 Ağustos 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Spor Artı 00:30 İleri Üçlü 01:30 İngiltere Premier Lig Özetler 02:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 02:40 Takvim Yaprakları 02:45 Spor Artı 03:45 EURO 2020 Derleme 04:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 04:35 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller 05:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler 05:10 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 05:25 Efsanelerin İzinde 05:30 Hedef Süper Lig 05:50 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller 06:25 İngiltere Premier Lig Özetler 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler 07:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Borussia Dortmund – Hoffenhe 07:50 İtalya Kupası Final Karşılaşması 08:00 İlk Baskı 08:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:00 Salto 09:15 Lig Hatırası 09:30 Orhan Ayhan'la 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:00 İleri Üçlü 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 11:55 Spor Kitaplığı 12:00 Avrupanın Anları 12:30 İngiltere Premier Lig Özetler 12:55 Hava Durumu 13:00 Spor Bülteni 13:55 Efsanelerin İzinde 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 14:00 Spor Stüdyosu 15:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 15:00 Dünya Süperbıke Şampiyonası 16:00 Spor Bülteni 16:15 Dünya Süperbıke Şampiyonası 16:30 Arsenal - Manchester City 16:55 Takvim Yaprakları 17:00 Gündem Futbol 17:30 Dünya Süperbıke Şampiyonası 18:00 Spor Merkezi 18:30 Avrupa Stüdyosu 19:25 İngiltere Fa Cup Final Karşılaşması Arsenal - Chelsea 20:00 İngiltere Fa Cup Yarı Final Karşılaşmaları Özetler 20:50 İtalya Kupası Final Karşılaşması 21:00 İleri Üçlü 21:20 Avrupa Stüdyosu 23:00 Spor Haftasonu 23:00 Spor Artı Kaynak: InterSinema.com