01 Ağustos 2020 Fox Yayın Akışı
01 Ağustos 2020 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
01.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 01.08.2020 06:54
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
01:15 Paris’ten Sevgilerle
02:30 Zuhal Topal’la Sofrada
04:15 Temizlik Benim İşim
06:00 Aşk Yeniden
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Sen Çal Kapımı
11:15 Bay Yanlış
13:30 Yaparsın Aşkım
14:15 Yaparsın Aşkım
16:45 Şevkat Yerimdar
17:00 Şevkat Yerimdar
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Eski Köye Yeni Adet
22:15 Şevkat Yerimdar
Kaynak: InterSinema.com