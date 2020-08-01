01 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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01 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

01 Ağustos 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

01 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
01.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 01.08.2020 06:46

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:00 Maç Saati

00:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

01:00 Maç Saati

04:00 beIN Manşet

04:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:15 Şampiyonluğun Mimarları

05:30 Maç Saati

05:45 Z Raporu

06:00 beIN Manşet

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:30 Maç Saati

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:00 TFF 1. Lig Kısa Özet

08:30 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

10:45 Z Raporu

11:00 Süper Lig Top 100 Gol

11:01 Spor ve Sağlık

11:45 M. Başakşehir Top 10 Gol

12:00 Maç Saati

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:00 Taraftar

14:00 Futbolun Şehirleri

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:45 Selçuk İnan Hikaye

15:00 Gamer

15:00 Spor ve Sağlık

15:30 Maç Saati

15:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

16:00 Maç Saati

17:00 Süper Lig Maç Önü

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

17:45 Şampiyonluğun Mimarları

18:00 Futbolun Şehirleri

18:00 beIN Manşet

18:00 Taraftar

18:45 M. Başakşehir Top 10 Gol

19:00 Kolaysa Anlat

19:15 Devre Arası

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

20:30 Süper Lig Maç Önü

20:45 Süper Lig Haftanın Golleri

21:00 Süper Lig Top 100 Gol

21:00 beIN Manşet

21:00 Futbolun Şehirleri

21:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

21:45 Devre Arası

22:00 Maç Saati

22:00 Taraftar

22:00 Süper Lig Top 100 Gol

23:00 Maç Saati

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

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