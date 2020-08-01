01 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
01 Ağustos 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
00:00 Maç Saati
00:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
01:00 Maç Saati
04:00 beIN Manşet
04:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:15 Şampiyonluğun Mimarları
05:30 Maç Saati
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:30 Maç Saati
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Kısa Özet
08:30 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
10:45 Z Raporu
11:00 Süper Lig Top 100 Gol
11:01 Spor ve Sağlık
11:45 M. Başakşehir Top 10 Gol
12:00 Maç Saati
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:00 Taraftar
14:00 Futbolun Şehirleri
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:45 Selçuk İnan Hikaye
15:00 Gamer
15:00 Spor ve Sağlık
15:30 Maç Saati
15:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
16:00 Maç Saati
17:00 Süper Lig Maç Önü
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
17:45 Şampiyonluğun Mimarları
18:00 Futbolun Şehirleri
18:00 beIN Manşet
18:00 Taraftar
18:45 M. Başakşehir Top 10 Gol
19:00 Kolaysa Anlat
19:15 Devre Arası
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
20:30 Süper Lig Maç Önü
20:45 Süper Lig Haftanın Golleri
21:00 Süper Lig Top 100 Gol
21:00 beIN Manşet
21:00 Futbolun Şehirleri
21:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
21:45 Devre Arası
22:00 Maç Saati
22:00 Taraftar
22:00 Süper Lig Top 100 Gol
23:00 Maç Saati
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Kaynak: InterSinema.com