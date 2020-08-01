01 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 01 Ağustos 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 beIN Manşet 00:00 Maç Saati 00:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet 01:00 Maç Saati 04:00 beIN Manşet 04:30 Süper Lig Maç Özetleri 05:15 Şampiyonluğun Mimarları 05:30 Maç Saati 05:45 Z Raporu 06:00 beIN Manşet 07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 07:15 Süper Lig Maç Özetleri 07:30 Maç Saati 08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri 08:00 TFF 1. Lig Kısa Özet 08:30 Maç Saati 09:15 Maç Saati 10:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 10:45 Z Raporu 11:00 Süper Lig Top 100 Gol 11:01 Spor ve Sağlık 11:45 M. Başakşehir Top 10 Gol 12:00 Maç Saati 13:45 Süper Lig Haftanın Golleri 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 14:00 Taraftar 14:00 Futbolun Şehirleri 14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 14:45 Selçuk İnan Hikaye 15:00 Gamer 15:00 Spor ve Sağlık 15:30 Maç Saati 15:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 16:00 Maç Saati 17:00 Süper Lig Maç Önü 17:15 Süper Lig Maç Özetleri 17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 17:45 Şampiyonluğun Mimarları 18:00 Futbolun Şehirleri 18:00 beIN Manşet 18:00 Taraftar 18:45 M. Başakşehir Top 10 Gol 19:00 Kolaysa Anlat 19:15 Devre Arası 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 20:30 Süper Lig Maç Önü 20:45 Süper Lig Haftanın Golleri 21:00 Süper Lig Top 100 Gol 21:00 beIN Manşet 21:00 Futbolun Şehirleri 21:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 21:45 Devre Arası 22:00 Maç Saati 22:00 Taraftar 22:00 Süper Lig Top 100 Gol 23:00 Maç Saati 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com