01.08.2021 Tarihli Basın Açıklaması
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01.08.2021 Tarihli Basın Açıklaması

01.08.2021 Tarihli Basın Açıklaması
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Son günlerde, ülkemizde büyük bir toplumsal üzüntüye ve mağduriyetlere sebep olan orman yangınları ile ilgili olarak sosyal medya platformlarında;

Son günlerde, ülkemizde büyük bir toplumsal üzüntüye ve mağduriyetlere sebep olan orman yangınları ile ilgili olarak sosyal medya platformlarında;

Başka ülkelerde gerçekleşmiş orman yangınlarına ilişkin görüntüler olmasına rağmen ülkemizde meydana gelmiş gibi yansıtılan, Birtakım film sahnelerinden alınan, Ülkemizde yaşanan ancak eski tarihli olduğu bilinen yangınlara ait görüntüler tekrar gündeme taşınarak dezenformasyon faaliyetleri yürütülmektedir. Bu tür faaliyetler, vatandaşlarımız üzerinde daha büyük bir üzüntüye sebebiyet vermekte,

ayrıca sahada büyük bir özveriyle ve gayretle mücadele eden ilgili personelin ve gönüllülerin emeğine de halel getirmektedir.

Sosyal medya platformlarında bu tür dezenformasyon faaliyetleri yürüterek halk arasında korku ve panik yaratan; halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine alenen kin ve düşmanlığa tahrik eden,

Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılayıcı nitelikte paylaşımda bulunan şahıslar yapılan çalışmalar sonucu tespit edilmekte ve gecikmeksizin adli mercilere gönderilerek gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.

Türk polis teşkilatı olarak, her alanda olduğu gibi sanal ortamda da suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Kaynak: Habermetre

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