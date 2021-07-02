01.07.2021 Basın Duyurusu (İdari İzinler ve Mesai Saatleri Hakkında)

İlgi : a) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27. 06. 2021 tarihli ve 10530 sayılı Genelgesi.b) Cumhurbaşkanlığının 30. 06. 2021 tarihli ve 2021/13 sayılı Genelgesi.İlgi Genelgeler gereği?1­- Kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10. 00­16.

İlgi : a) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27. 06. 2021 tarihli ve 10530 sayılı Genelgesi.

b) Cumhurbaşkanlığının 30. 06. 2021 tarihli ve 2021/13 sayılı Genelgesi.

İlgi Genelgeler gereği?

1­- Kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10. 00­16. 00 mesai uygulamasının sona erdirilmiştir. İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren mesai saatleri 08. 00­-12. 00 ve 13. 00­-17. 00 olarak uygulanacaktır.

2-­ Kamu personelinin idari iznini belirleyen 14/04/2021 tarihli ve 2021/8 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kapsamda?

a­ Kronik hastalığı bulunan 60 yaşın altı çalışanlar,

b­ Kronik hastalığı bulunmayan 60 yaş ve üzeri çalışanlar,

c­ Süt izni nedeniyle idari izinli sayılanlar,

c­ Engelliler,

d­ On yaş ve altı çocuğu olanlar,

e­ Dönüşümlü veya uzaktan çalışanlar,

f­ Kronik hastalığı bulunmayan 60 yaş ve üzeri çalışanlar,

1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren göreve başlayacaktır.

3-­ 30/06/2021 tarihli ve 2021/13 sayılı Genelge gereği? Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan?

a­ Kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar,

(e­nabızdan idari izin raporu olanlar, yönetici pozisyonundakiler hariç)

b­ Gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanlar,

İdari izinli sayılmaya devam edilecektir.

c­ İdari izinli sayılanlar göreve gelmedikleri süre zarfında istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılır. Söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşittir. Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir.

4­- Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/telekonferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterilecek; tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafelerin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması gibi gerekli tedbirler devam ettirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İl Yazı İşleri Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre