0 Emisyonlu hareketlilik için pedal bastılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

0 Emisyonlu hareketlilik için pedal bastılar

Düzce Bisikletçiler Kulübü üyeleri "Herkes için 0 emisyonlu hareketlilik" etkinliği kapsamında bölgenin tek tarihi antik tiyatro kalıntılarına kadar pedal bastılar.

0 Emisyonlu hareketlilik için pedal bastılar
19.09.2020 08:39 | Son Güncelleme: 19.09.2020 08:44

Düzce Bisikletçiler Kulübü üyeleri "Herkes için 0 emisyonlu hareketlilik" etkinliği kapsamında bölgenin tek tarihi antik tiyatro kalıntılarına kadar pedal bastılar. Etkinlik öncesinde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ziyaret eden Düzce Bisikletçiler Kulübü üyeleri Düzce'ye bisiklet yolları isteğini ilettiler.

Birçok farklı etkinliğe imza atan ve farkındalık oluşturan birçok projeyi hayata geçiren Düzce Bisikletçiler Kulübü üyesi bisiklet sevdalıları, yine çok farklı bir organizasyon düzenledi. "Herkes için 0 emisyonlu hareketlilik" adıyla organizasyon düzenleyen kulüp üyeleri, düzenledikleri organizasyona ise Düzce Belediyesi önünden start verdikler. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün startıyla başlayan organizasyonda kulüp üyesi bisikletçiler, Karadeniz'in tek antik tiyatro kalıntılarına kadar pedal bastılar. Organizasyonu sosyal medya hesabından duyuran Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bisikletçilere ayrıca teşekkür etmeyi de unutmadı. Dr. Faruk Özlü sosyal medya hesabuımndan yaptığı paylaşımda; "Düzce Bisikletçiler Kulübü üyeleri özel bir etkinlikle Konuralp Antik Tiyatro alanımıza pedal çevirdi. "Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" kapsamında farkındalık oluşturan bisiklet sevdalılarını bu güzel proje için tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Hulusi Akar Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Bülent Ersoy Candaş Tolga Işık
Spor Tisserand Adem Büyük Vedat Muriqi Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Daha Fazla Milli Çocuk Bursa Akdeniz
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 0 Emisyonlu hareketlilik için pedal bastılar - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 08:46:04. #1.15#
title