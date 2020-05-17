0-6 yaş çocuklar için Çocuk Dostu Kitap Listesi yayımlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

0-6 yaş çocuklar için Çocuk Dostu Kitap Listesi yayımlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için uygun içerikli olarak değerlendirilen 427 çocuk dostu kitabı Bakanlık web sitesinde yayımladı.

0-6 yaş çocuklar için Çocuk Dostu Kitap Listesi yayımlandı
17.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:30

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için uygun içerikli olarak değerlendirilen 427 çocuk dostu kitabı Bakanlık web sitesinde yayımladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda kalan 0-6 yaş çocuklar için nitelikli kitaplıklar ve ailelere rehberlik etmek amacıyla oluşturulan, "Çocuk Dostu Eserler Listesi", çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele edilmesi amacıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığı "100 Günlük İcraat Programı" kapsamında gerçekleştirilmeye başlandı.

Söz konusu yaş grubu çocuklar için zararlı içerik bulundurmayan ve çocuk gelişimine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilen kitaplar, üniversitelerden alınan görüşler doğrultusunda, "Evrensel ahlak kuralları ve milli-manevi değerler, ayrımcılığı teşvik eden ve düşmanca anlatımlar ile görsellerin kullanılıp kullanılmadığı, kitabın kurgusunda şiddet içeren ya da şiddeti bir çözüm yolu olarak gören bir içeriğin bulunup bulunmadığı, kitabın müstehcenlik ve cinsel istismar alanında bir husus içerip içermediği, hırsızlık, yalan söyleme, kötü söz söyleme gibi olumsuz davranış modellerinin kitapta ne şekilde ele alındığı ve Türkçe'nin doğru kullanımı ve dil bilgisi kuralları" kriterlerine göre belirleniyor.

Listeye yeni eklenen bazı kitaplar ise şöyle:

"Bir Kudüs Masalı, Taş Masallar, Mutlu Suaygırı, Hortumuma Çörek Kaçtı!, Bir Çizgi, Bir Renk, Bir Ses, Ben Bir Çiftçiyim, Beklenmedik Misafir, Canım Arkadaşlarım."

Merak eden ve ulaşmak isteyen vatandaşlar, değerlendirilen kitap listesine ve değerlendirme kriterlerine, "https://www.ailevecalisma.gov.tr/chgm/sayfalar/cocuk-dostu-kitap-listesi/" linkinden erişim sağlayabilecek.

"Kitapları birlikte seçelim"

Anne ve babalar, 0-6 yaş grubundaki çocuklara uygun olduğunu düşündükleri kitap isimlerini "cocukkitabi@ailevecalisma.gov.tr" e-posta adresine ileterek "Çocuk Dostu Eserler Listesine" katkıda bulunabilecekler.

Öte yandan, Bakanlık tarafından çocuk alanında yürütülen hizmetler ile çok sayıda haber ve bilginin kamuoyu ile paylaşıldığı "www.ailevecalisma.gov.tr/chgm" web sitesinin de ziyaretçi sayısı geçen yıla oranla iki kat artarak 655 bin 138 kez ziyaret edildi. "Çocuk Dostu Kitap Listesi"nden ise şu ana kadar toplamda 31 bin 467 kez faydalanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü Haber
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet Haber
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu Haber
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi
Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
FETÖ'den tutuklanan 'Ankara kuşu' için istenilen ceza belli oldu
FETÖ'den tutuklanan "Ankara kuşu" için istenilen ceza belli oldu
Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı
Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı
Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı
Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı
Yunanistan'da normalleşme kapsamında plajlar açıldı
Yunanistan'da normalleşme kapsamında plajlar açıldı
Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Koca Berat Albayrak
Magazin Hadise Sinan Özen Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: 0-6 yaş çocuklar için Çocuk Dostu Kitap Listesi yayımlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 12:25:15. #1.15#
title