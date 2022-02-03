'0-18 yaş grubunda her yıl 3 bin yeni kanser saptanıyor'

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Cabı Ünal, " Türkiye'de 0-18 yaş arasındaki grupta her yıl 3 bin yeni kanser olgusunun saptanmakta olduğunu biliyoruz. Kanserin ortaya çıkışı tek bir faktöre bağlı değil. Ama çocukluk yaş grubunda öncelikle kanser gelişiminde genetik şifrelerimiz çok önemli ve belirleyici. Akraba evlilikleri, kanser yatkınlık geni taşıyan bireylerin varlığı o ailelerde kanser vakalarının birikimine yol açıyor" dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Ünal, 4 Şubat'ın 'Dünya Kanser Günü' olduğunu hatırlattı. Ünal, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nün, dünyada kanser farkındalığı yönünde yayınlar yapmak, halkı bilinçlendirmek ve bu konuda önlem ve tedavi planları sunarak halkı bilgilendirmek için Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü tarafından belirlenmiş bir tarih olduğuna dikkat çekti. Ünal, "Kanser hastalıkları açısından ülkemiz yüksek gelir düzeyine sahip ülkelere benzer oranda kanser kayıtlarına sahip. ve 0-18 yaş arasındaki grupta bulunan çocuklarda Türkiye'de her yıl 3 bin yeni kanser olgusunun saptanmakta olduğunu biliyoruz. ve yine dünyada ise çocuklarda yılda 175 bin yeni kanser olgusu bildirilmekte. Kanserin ortaya çıkışı tek bir faktöre bağlı değil. Kanser çok basamaklı bir patogenez. Ama çocukluk yaş grubunda öncelikle kanser gelişiminde genetik şifrelerimiz çok önemli ve belirleyici. Akraba evlilikleri, kanser yatkınlık geni taşıyan bireylerin varlığı o ailelerde kanser vakalarının birikimine yol açıyor. Ama çocuklar için ise öncelikle enfeksiyonlardan söz etmemiz lazım" dedi.

Ünal, çocuklar için kanser tarama programlarının olmadığından yakınarak, "Ama ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili olarak boyunda şişlik, vücudunun herhangi bir yerinde şişlik, 2 haftadan daha fazla sürüyorsa bu konuda dikkatli olmaları lazım. Uzayan öksürükler, vücutta herhangi bölgede kanama belirtilerinin olması, göz bebeğinde parlama çocukluk çağı kanserlerinde var olan belirti ve bulgularda ailelerin uyanık olması lazım. Örneğin ergen çağına gelmiş bir çocukta bir eklem şişliğinin varlığı ve bunun 2 haftadan uzun sürmesi kemik tümörünün araştırılmasını gerektiren bir durum" ifadelerini kullandı.