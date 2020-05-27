0-14 Yaş arası çocuklar iznin başlamasıyla parklara çıktı
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0-14 Yaş arası çocuklar iznin başlamasıyla parklara çıktı

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 0-14 yaş arası çocuklar, 4 saatlik dışarı çıkma izinleri 3'üncü kez kullanmaya başladı.

0-14 Yaş arası çocuklar iznin başlamasıyla parklara çıktı
27.05.2020 12:29 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:41

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 0-14 yaş arası çocuklar, 4 saatlik dışarı çıkma izinleri 3'üncü kez kullanmaya başladı. Çocuklardan kimi parklardaki oyun gruplarında eğlendi kimi de arkadaşlarıyla bisiklete bindi.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 0-14 yaş arası çocukların, sokağa çıkma kısıtlamasının saat 11.00 ile 15.00 arası esnetilmesi ve maske takmak şartıyla 4 saatlik dışarı çıkma izinleri kullanılmaya başlandı. Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı 4 saatliğine kaldırılan 0-14 yaş altındaki çocuklar soluğu parklarda aldı. Fatih'te uzun süredir görmedikleri arkadaşlarının yanına koşan çocuklar sosyal mesafeyi koruyarak kısa bir süre kendi aralarında sohbet etti. Kimi çocuklar arkadaşlarıyla parklarda oyun oynarken kimi de arkadaşlarıyla birlikte bisiklete bindiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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