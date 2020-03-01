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Lübnan'ın Trablus şehrinde şehitleri için düzenlenen konvoy İdlib'in Sermede ilçesinde toplanan Suriyeli vatandaşlar Atme kampından görüntü Kefr Lusin kampından görüntü Lübnan ve İdlib'de toplanan halk,Türkiye'ye destek gösterilerinde bulundu.
01.03.2020 19:35 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:38
Lübnan'ın Trablus şehrinde şehitleri için düzenlenen konvoy
İdlib'in Sermede ilçesinde toplanan Suriyeli vatandaşlar
Atme kampından görüntü
Kefr Lusin kampından görüntü
Lübnan ve İdlib'de toplanan halk,Türkiye'ye destek gösterilerinde bulundu.
Kaynak: AA