Zyxel, Yeni Ürünleriyle Ces 2017'deydi

Ağ teknolojileri alanında dünya liderlerinden biri olan Zyxel, 5-8 Ocak tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleştirilen CES 2017'de yeni ürün ve çözümlerini çeşitli demolar eşliğinde tanıttı. Zyxel, G.fast gibi önde gelen genişbant teknolojilerini, yönetilen Wi-Fi, ev ağı ve 4K Video (IPTV ve OTT) gibi uygulamaları ve Sanal Gerçeklik oyununu ile akıllı bağlantılı evler için giderek genişleyen IoT ekosistemini içeren ürün ve çözümleri sergiledi.



"İhtiyaç olan yerde Zyxel ürünleri var"



Fuarla ilgili görüşlerini aktaran ve 2016 yılında ortalama bir Amerikalı ailenin evinde bağlı cihaz sayısının ikiye katlandığına tanık olduklarına dikkat çeken Zyxel Başkan Yardımcısı Brian Feng, "Tüketiciler IoT ve benzer yeni teknolojileri kablosuz olarak sorunsuz bir şekilde çalıştırmak istiyor. CES 2017'de tanıttığımız Zyxel ürün ve çözümleri, servis sağlayıcıların tüketicilerin bu beklentilerini yönetmesine ve aşmasına yardımcı olacak performans, yönetilebilirlik ve üstün hizmet sunumunun anahtarı rolünü oynuyor" dedi.



Servis sağlayıcılara özel çözümler



Zyxel CES 2017'de çözüm ortağı servis sağlayıcılar için de yeni çözümlerini duyurdu. Sektörün lideri şirketleriyle birlikte tanıtılan bu önemli ürünler arasında ise birden fazla ekran kullanılan evlere canlı yayın yapma olanağı sunan çoklu TV, yönetilebilir WiFi, ev ağı kontrol ve izleme ile bant genişliği talebine göre simetrik yüksek hızlı internet yer alıyor.



Müşteri demoları Bellagio'da



Zyxel'in CES 2017'de gerçekleştirdiği bu demoları, Zyxel ve hizmet sağlayıcısı ortaklarının müşterinin deneyimini en üst düzeye çıkaracak ve beklentilerini aşacak çözümler sunabileceği konusunu canlı olarak görmelerini de sağlamış oldu. Tüm demolar ise Zyxel'in Las Vegas Bellagio oteldeki özel süitinde gerçekleştirildi.