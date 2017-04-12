Zurnanın Efsanesi"Ne Ödül

Kırşehir'in yetiştirdiği önemli zurna sanatçılarından Neşet Ertaş'ın çocukluk ve gençlik yılları arkadaşı 82 yaşındaki Ayvaz Başaran'a Halk Bilimi Ödülü verildiği açıklandı.



Halk Müziği ve Oyunları Araştırma Eğitim Derneği'nden (HAMOY) yapılan yazılı açıklamada, halk bilimine hizmet etmiş Türkiye'deki 12 duayene ödül verilmesinin planladığı, bunların arasında zurna ustası Ayvan Başaran'ın da olduğu belirtildi.



HAMOY'un 44. kuruluş yıl dönümü nedeniyle verilen "Halk Bilimi Ödülleri"nin birinin Kırşehir'in yetiştirdiği bir sanatçıya da verilecek olmasının önemine işaret edilen açıklamada, ödüllerin 22 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek törenle takdim edileceği aktarıldı.



Ayvaz Başaran'ın, Neşet Ertaş ile Kırşehir Ustalar Topluluğu'nun kurulmasında büyük emeği olduğu, topluluğun kurulmasından itibaren zurnasıyla Kırşehir halk müziği kültürüne önemli değerler kattığı kaydedildi.



"Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş'a yıllarca zurnasıyla eşlik eden Başaran'ın, Kırşehir yöresine ait çaldığı 23 eserle TRT arşivine girdiği belirtildi.