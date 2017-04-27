Zürafa Amigurumi Workshop - Kedi Peri Atölyesi

Creatolye sizleri tığ ile örülen "Amigurumi Örgü Oyuncak Atölyesi" ile buluşturuyor.

Zürafa Amigurumi Workshop - Kedi Peri Atölyesi

Creatolye sizleri tığ ile örülen "Amigurumi Örgü Oyuncak Atölyesi" ile buluşturuyor.

Tüm dünyada ve Türkiye'de artık yeni bir oyuncak modası var: Amigurumi!

Workshop İçeriği /Zürafa Yapımı

Amigurumi başlangıç

Amigurumide turların oluşumu

Sık iğne tekniği

Arttırma tekniği

Eksiltme tekniği

Arkadan ilmek alma tekniği

Önden ilmek alma tekniği

El, ayak ve vücutta elyaf doldurma tekniği

Amigurumi göz takma tekniği

Parçaların dikimi

Eğitmen Hakkında: Sevgili Sedef Bay kendisini eski bankacı, yeni amigurumist olarak tanımlıyor. Çocukluğundan beri hobi olarak yaptığı örgüyü, iş hayatını bıraktıktan sonra ilerletmeye karar vermiş. Amigurumi tekniğinin ülkemizde de dünyada olduğu kadar tanınması adına farklı mekanlarda workshoplar düzenliyor.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : CreAtolye

Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir

Başlangıç Saati : 28.04.2017 11: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 13: 00: 00

Kategori : Zürafa Amigurumi Workshop - Kedi Peri Atölyesi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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