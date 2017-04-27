Creatolye sizleri tığ ile örülen "Amigurumi Örgü Oyuncak Atölyesi" ile buluşturuyor.



Tüm dünyada ve Türkiye'de artık yeni bir oyuncak modası var: Amigurumi!



Workshop İçeriği /Zürafa Yapımı



Amigurumi başlangıç



Amigurumide turların oluşumu



Sık iğne tekniği



Arttırma tekniği



Eksiltme tekniği



Arkadan ilmek alma tekniği



Önden ilmek alma tekniği



El, ayak ve vücutta elyaf doldurma tekniği



Amigurumi göz takma tekniği



Parçaların dikimi



Eğitmen Hakkında: Sevgili Sedef Bay kendisini eski bankacı, yeni amigurumist olarak tanımlıyor. Çocukluğundan beri hobi olarak yaptığı örgüyü, iş hayatını bıraktıktan sonra ilerletmeye karar vermiş. Amigurumi tekniğinin ülkemizde de dünyada olduğu kadar tanınması adına farklı mekanlarda workshoplar düzenliyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : CreAtolye



Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir



Başlangıç Saati : 28.04.2017 11: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 13: 00: 00



Kategori : Zürafa Amigurumi Workshop - Kedi Peri Atölyesi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır