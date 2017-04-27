Zürafa Amigurumi Workshop - Kedi Peri Atölyesi
Creatolye sizleri tığ ile örülen "Amigurumi Örgü Oyuncak Atölyesi" ile buluşturuyor.
Creatolye sizleri tığ ile örülen "Amigurumi Örgü Oyuncak Atölyesi" ile buluşturuyor.
Tüm dünyada ve Türkiye'de artık yeni bir oyuncak modası var: Amigurumi!
Workshop İçeriği /Zürafa Yapımı
Amigurumi başlangıç
Amigurumide turların oluşumu
Sık iğne tekniği
Arttırma tekniği
Eksiltme tekniği
Arkadan ilmek alma tekniği
Önden ilmek alma tekniği
El, ayak ve vücutta elyaf doldurma tekniği
Amigurumi göz takma tekniği
Parçaların dikimi
Eğitmen Hakkında: Sevgili Sedef Bay kendisini eski bankacı, yeni amigurumist olarak tanımlıyor. Çocukluğundan beri hobi olarak yaptığı örgüyü, iş hayatını bıraktıktan sonra ilerletmeye karar vermiş. Amigurumi tekniğinin ülkemizde de dünyada olduğu kadar tanınması adına farklı mekanlarda workshoplar düzenliyor.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : CreAtolye
Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir
Başlangıç Saati : 28.04.2017 11: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 13: 00: 00
Kategori : Zürafa Amigurumi Workshop - Kedi Peri Atölyesi
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır