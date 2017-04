Zümrütevler Sakinleri Yeni Camiye Kavuştu

Maltepe Zümrütevler'de belediye, müftülük ve hayırseverlerin desteğiyle 6.3 milyon liraya mal olan Medine Camii törenle ibadete açıldı. Açılış sonrasında ilk cuma namazı kılındı.



Maltepe Belediyesi ile İstanbul Müftülüğü ve hayırseverlerin katkılarıyla Zümrütevler Nil Caddesi üzerinde eski 15 Evler Camii yerine inşa edilen Medine Camii Cuma namazı öncesinde törenle ibadete açıldı. Bölge sakinleri camide ilk cuma namazını kıldı. 1981 yılında 15 Evler Camii adıyla 280 metrekarelik alanda inşa edildi ancak zamanla Zümrütevler sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelen eski caminin yerine daha büyük bir cami yapılması için harekete geçen mahalle sakinleri ile Maltepe Belediyesi ve İstanbul Müftülüğü, 2012 yılında caminin temelini attı.



Medine Camii adıyla Zümrütevler Mahallesi Nil Caddesinde ibadete açılan cami, bin metrekare alanda 2 bin kişi kapasiteli olarak inşa edildi. 6.3 milyon liraya mal olan caminin içinde bin kişilik konferans salonu kütüphane ve iki adet kuran kursu sınıfı bulunuyor. Cuma namazı öncesinde ibadete açılan Medine Camii'nin açılışına Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Açılış töreninde konuşan ve camilerin birlik ve beraberliği sağlamadaki önemine dikkat çeken Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Toplumun genelini kucaklayacak şekilde organize ettiğimizde hiç kimseyi ötekileştirmeden baş tacı yaptığımızda insana hizmeti Hak'ka hizmet saydığımızda böyle güzel eserler ortaya çıkıyor. Eğer bugün burada bu gök kubbenin altında nefes alıp verebiliyorsak bu ezanın okunduğu minarede al bayrağımız dalgalanıyorsa Çanakkale'de son nefesini veren şehitlerimizin bedeniyle biz bu nefesleri alıp verebiliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu ülkenin birliği ve beraberliği için bütün şehitlerimizin anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Kimin katkısı geçmişse Allah ondan razı olsun. İnşallah bu birliktelik tüm Türkiye'ye örnek olur" dedi.



Açılışta konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "İnşa edilen her cami Beytullah'ın birer şubesidir. Diyanet İşleri Başkanlığımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte protokol imzalayarak cami standartlarını belirlemek üzere çalışma başlattı. Bundan sonra her yerde her semtte camilerin sıfatları farklı olacak.Mahalle camisi meydan camisi avm camisi gibi camilerin içinde olması gereken standartlar belirleniyor. Şehirlrin ihtiyacına göre camilerde her türlü foksiyonel ihtiyaçlar bulunacak. Camiler kalplerimizin birleştirilmesi üzerine inşa edilen mekanlardır" açıklamasında bulundu.



Yapılan konuşmaların ardından dualar eşliğinde Medine Camii'nin açılışı yapıldı. 2012 yılında temeli atılan ve 2017 başında tamamlanan Medine Camii'nde açılış sonrasında ilk Cuma namazı kılındı. - İSTANBUL