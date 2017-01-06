Zülcehan Kunter ile Şeker Hamuru Çiçek Modelleme Eğitimi

TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Şeker Hamuru Çiçek Modelleme" adlı workshop etkinliğinde figür yapımının inceliklerini Zülcehan Kunter'den öğreneceksiniz.



"Sizleri İstanbul Gastronomi Festivali'nde Altın madalya, Almanya İKA Aşçılık Olimpiyatlarında Gümüş madalya, Avusturya Gemeinsam Österreich Kochwettbewerb yarışmasında altın madalya alarak ülkemizi başarı ile temsil eden Zülcenah Kunter ile 6 çeşit çiçek motifi yapmaya davet ediyoruz."



Etkinlik Detayları:



• Eğitimler Pastacılık Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,



• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır,



• Eğitim 2 gün / günde 8 saat sürecektir.



Etkinlik İçeriği :



Çiçek Hamuru yapımı



6 adet çiçek motifi yapımı



Yaprak yapımı



Gonca yapımı



4 çeşit mine çiçek örnekleri



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.