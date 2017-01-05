Zülcehan Kunter ile Royal Icing Nakışlı Pasta

TCA - Turkish Culinary Academy'nin "royal icing nakışlı pasta" adlı workshop etkinliğinde figür yapımının inceliklerini Zülcehan Kunter'den öğreneceksiniz.



"Sizleri İstanbul Gastronomi Festivalinde Altın madalya,Almanya İKA Aşçılık Olimpiyatlarında Gümüş madalya,Avusturya Gemeinsam Österreich Kochwettbewerb yarışmasında altın madalya alarak ülkemizi başarı ile temsil eden Zülcenah Kunter ile Royal Icing Nakışlı Pasta yapmaya davet ediyoruz."



Etkinlik Detayları:



• Eğitimler Pastacılık Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,



• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır,



• Eğitim 1 gün / günde 8 saat sürecektir.



Etkinlik İçeriği:



- Strafor kaplama



- Nakış yapımı ve süsleme



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.