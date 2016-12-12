Zuhal Topal'la Yeni Bölüm Neden Yok? Zuhal Topal'la 12 Aralık Pazartesi Neden Yayınlanmadı?

Zuhal Topal'la yeni bölümü bugün yayınlanmadı. Zuhal Topal'la 12 Aralık Pazartesi bölümü neden yayınlanmadı merak ediliyor. Star TV'de yayınlanan Zuhal Topal'ın programı Zuhal Topal'la 12 Aralık Pazartesi yayınlanmadı. Zuhal Topal'ın programı Zuhal Topal'la Beşiktaş'taki hain saldırı nedeniyle yayınlanmadı. Beşiktaş'taki hain saldırıdan sonra tüm ülkedeki yas hâli televizyon ekranlarına yansıyor. 10 Aralık Cumartesi günü meydana gelen Beşiktaş saldırısında 44 kişi hayatını kaybetti. Bu nedenle Zuhal Topal, Zuhal Topal'la programını bugün yayınlamama kararı aldı.
Star TV kurumsal Instagram hesabı ise haberi şöyle duyurdu:
"10 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş Vodafone Arena yakınında ve Maçka Parkı'nda teröristlerce düzenlenen hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Zuhal Topal'la programı bu sebeple 13 Aralık Pazartesi günü yayın yapmayacaktır. Milletimizin başı sağolsun. (#terörülanetliyoruz)"
ZUHAL TOPAL KİMDİR?
Zuhal Topal'la programı 10 Aralık Beşiktaş saldırısı nedeniyle bugün yayınlanmadı. Zuhal Topal 23 Eylül 1976 doğumludur. 8 yıldır şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır. Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir.
Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir. Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır ancak Star TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la İzdivaç programıyla Geniş Aile' yi bir arada yürütemediği gerekçesiyle bu diziden ayrılma kararı alsa da 71. bölümde diziye bir bölümlük katkıda bulunmuştur. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.