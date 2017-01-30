Zuhal Topal'la'nın Damat Adayları Birbirlerini Yere Göğe Sığdıramadı

Eski sevgilisi Melis'e talip olarak Zuhal Topal'la'ya gelen Özgür Şen ve meşhur gelin adayı Hanife'nin talibi Serkan kısa sürede sağlam bir dotluk kurdu. Özgür ve Serkan, Zuhal Topal'la'nın stüdyosunda çektirdikleri fotoğrafı Instagram hesaplarından paylaştı.

"BİZ YERE GÖĞE SIĞDIRAMIYORUZ"

Ögür paylaşımına, "Siz kardeş lafını altı harfe sığdırmışsınız biz ise yere göğe sığdıramıyoruz…" notunu eklerken; Serkan ise "Kardeş diyebilmek için uzun yıllar birlikte olmana veya aynı anne babadan olmaya gerek yok ADAM" notunu ekledi.





